أديس أبابا 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسبدأت اليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا أعمال المنتدى الأفريقي الثالث للمرأة والسلام والأمن في أديس أبابا.ويهدف المنتدى الذي يستمر يومين إلى الاستفادة من السلام والأمن للمرأة لتعزيز مشاركة المرأة وقيادتها في عملية السلام في أفريقيا.ويناقش المنتدى عددًا من الموضوعات، من بينها: دور الوسطاء في تعزيز المشاركة الهادفة للمرأة في عمليات السلام، وتعزيز دور المرأة القيادي في العمل الإنساني، وتعزيز حقوق المرأة.//انتهى//22:25ت م0190