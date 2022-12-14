عام / إنفاذًا لتوجيهات القيادة .. نقل مواطن من المغرب إلى المملكة بطائرة إخلاء طبي لاستكمال علاجه
الأربعاء 1444/5/20 هـ الموافق 2022/12/14 م واس
الرباط 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واس
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ قامت سفارة المملكة لدى المغرب بمتابعة نقل مواطن عبر طائرة الإخلاء الطبي بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله؛ لاستكمال علاجه في المملكة.
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22:31ت م
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