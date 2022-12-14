الرباط 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسإنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ قامت سفارة المملكة لدى المغرب بمتابعة نقل مواطن عبر طائرة الإخلاء الطبي بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله؛ لاستكمال علاجه في المملكة.// انتهى //22:31ت م0191