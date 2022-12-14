الرياض 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واساعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم تطبيق دقائق اللعب الفعلية على غرار ماتم العمل به في كأس العالم FIFA قطر 2022.وأكدت اللجنة أن تطبيق دقائق اللعب الفعلية في مباريات المونديال جاء بنتائج إيجابية على مستوى زيادة عدد دقائق اللعب الفعلية، مشيرة إلى أنها تستهدف حساب الوقت الإضافي مع نهاية كل شوط وذلك من خلال مهمة يقوم بها الحكم الرابع الذي سوف يقوم بإعلان الوقت بدل الضائع.وأكدت لجنة الحكام أنها تسعى من خلال تطبيق دقائق اللعب الفعلية لزيادة وقت اللعب الفعال حتى 60 دقيقة بدلًا من الرقم السابق 50 دقيقة، بالإضافة إلى الإسهام في تجهيز لاعبي المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القادمة،وتجهيز الحكام السعوديين للمشاركة في مباريات الاتحادين الدولي والآسيوي.ووجهت لجنة الحكام تعليمات للحكام للإدارة الفعالة لحساب الوقت بدل الضائع في 6 حالات محددة من الصافرة إلى الصافرة، وهي الهدف والاحتفال به، وركلة الجزاء، والإصابات، وإضاعة الوقت، والاعتراضات بين اللاعبين، ومراجعات حكم الفيديو.// انتهى //22:32ت م0192