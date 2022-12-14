عرعر 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسنظمت جامعة الحدود الشمالية بالتعاون مع فرع النيابة العامة بالمنطقة اليوم، ندوه توعوية بعنوان "خطر جريمة الاحتيال المالي على المجتمع من الناحية القانونية، ودور التوعية المجتمعية في الحد منها"، وذلك على مسرح كلية التربية والآداب بعرعر.وتناولت الندوة دور التوعية المجتمعية في الحد من خطر جريمة الاحتيال المالي وجهود المملكة في هذا الشأن، ومنها نظام الاحتيال المالي وخيانة الأمانة وغيره، والإجراءات الحكومية في مكافحة الجرائم بشكل عام والاحتيال المالي على وجه الخصوص، وما تقوم به النيابة العامة في مكافحة هذه الجريمة.// انتهى //22:37ت م0195