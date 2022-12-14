كينشاسا 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق في العاصمة الكونغولية "كينشاسا" إلى 141 شخصا.وأعلنت السلطات الكونغولية وفقا لبيان أصدرته وزارة الصحة العامة بمقاطعة كينشاسا أن الأمطار الغزيرة قد تسببت بوفاة 141 شخصا فيما غمرت المياه 38787 بيتا، وانهار نحو 280 منزلا.وكان رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية ساما لوكوندي قد زار أمس عدة مناطق تضررت من الفيضانات والانهيارات الأرضية.//انتهى//22:43ت م0196