بغداد 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسالتقى مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي اليوم في بغداد مستشار الأمن القومي الألماني يانس بلوتنر.وأوضح بيان لمكتب مستشار الأمن القومي العراقي أن اللقاء بحث الوضع السياسي والأمني في العراق، إضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.وأكد مستشار الأمن القومي الألماني في البيان دعم بلاده مساعي الحكومة العراقية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.//انتهى//23:00ت م0199