الرياض 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسعقدت الهيئة العامة للطيران المدني، الاجتماع السابع للجنة التوجيهية لتفعيل الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، بحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني المهنذس صالح بن ناصر الجاسر ،ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح ، وحضور معالي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية الأستاذ أحمد الحسن ، وبرئاسة معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، وبمشاركة نواب الرئيس والرؤساء التنفيذيين والمسؤولين والمديرين، من ممثلي الشركات والناقلات الوطنية العاملة في قطاع الطيران المدني بالمملكة، وذلك في مدينة الرياض.وتناول الاجتماع مناقشة أبرز مستجدات تفعيل الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران والتقدم الحاصل في المبادرات ، وما تم إنجازه حيال توصيات الاجتماع السادس للجنة التوجيهية لتفعيل الإستراتيجية، واستعراض أحدث الإنجازات والمشاريع الرائدة لقطاع الطيران لعام 2022، ومناقشة التحديات والدروس المستفادة من التحديات التي واجهها القطاع علاوة على خطة المبادرات ذات الأولوية لعام 2023.كما تناول الاجتماع استعراض آخر مستجدات وإنجازات إستراتيجيات شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، وأولوياتها وأهدافها واتجاهاتها ومواءمتها مع الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران للإسهام في خلق اقتصاد متنوع ومزدهر، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة، وتحقيق المستهدفات الطموحة وفق رؤية 2030.// انتهى //23:02ت م0200