ملهم 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي اليوم الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الخامسة، وذلك بمقر نادي الصقور السعودي في ملهم (شمال مدينة الرياض).وبعد أن أخذ سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود مكانه في المنصة الرئيسة، عزف السلام الملكي، ثم بدئ الحفل المعدُّ لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.بعد ذلك شاهد سموه والحضور فيلماً وثائقياً عن أبرز ما تحقق من إنجازات خلال النسخة الحالية للمهرجان الذي يتضمن مسابقتي الملواح والمزاين، وخصصت له جوائز إجمالية تصل إلى 30 مليون ريال.عقب ذلك بدأت مراسم تكريم الفائزين، حيث كرم سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود الفائزين بالأشواط النهائية لكؤوس الملك عبدالعزيز وأشواط (سيف الملك)، ثم رعاة مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.حضر الحفل عدد من أصحاب السمو الأمراء، وكبار المسؤولين، وعدد من المهتمين بهواية الصيد بالصقور.// انتهى //23:09ت م0201