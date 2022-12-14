القاهرة 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف مصر الثابت بشأن التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية، الأمر الذي يفتح آفاقاً للتعايش السلمي والتعاون بين جميع شعوب المنطقة.جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم في مقر إقامته بواشنطن، مع أعضاء تجمع "أصدقاء مصر في الكونجرس الأمريكي" من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.ونوه المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان له اليوم بأن الاجتماع تناول التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصةً ما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في عدد من المجالات.//انتهى//23:20ت م0203