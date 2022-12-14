مكة المكرمة 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسزار رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الدكتور حاج إبراهيم توفا - اليوم - مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.وشاهد الدكتور توفا، العرض المرئي بكسوة الكعبة المشرفة ، ومراحل صناعتها واستبدالها، إلى جانب التعرف على آلية تطريز وحياكة القطع المذهبة التي تزين الكسوة والتي تتطلب قدراً كبيراً من الحرفة والتميز الرائع بالعمل اليدوي.وأشاد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الإثيوبي، بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وكسوة الكعبة المشرفة خاصة، وتذليل كافة سبل الراحة في خدمة الحجاج والمعتمرين، داعياً الله أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على كل ما يقدمونه في خدمة الإسلام والمسلمين.// انتهى //23:22ت م0204