تبوك 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسنفذت إدارة تعليم تبوك - اليوم- مشروع "تنظيف الشواطئ والمتنزهات" بمشاركة أكثر من 1200 مشارك ومشاكة من الطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم بالمحافظة وعدد من الجهات الحكومية والعسكرية ، بحضور محافظ أملج نايف بن كميخ المريخي ، والمدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير.وأوضح مدير إدارة نشاط الطلاب بتعليم تبوك الدكتور عبدالله الحارثي أن المشروع يهدف إلى توجيه الطلاب نحو القيم الفاضلة والسلوك الاجتماعي القويم وتنمية اهتمامات الطلاب نحو الإسهام في خدمة المجتمع , ونشر ثقافة العمل التطوعي واحترام العاملين فيه, وثقافة الاهتمام بالبيئة, وإعداد قيادات طلابية مدربة على تحمل المسؤولية, والاعتماد على النفس, وتوعية مرتادي الشواطئ والمتنزهات بأهمية المحافظة عليها, واستثمار وقت فراغ الطلاب وقدراتهم في خدمة المجتمع.// انتهى //23:22ت م0205