أديس أبابا 20 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 14 ديسمبر 2022 م واسالتقى رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم, وذلك على هامش أعمال القمة الإفريقية الأمريكية المنعقدة في واشنطن.وذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية أنه تم خلال اللقاء بحث تطورات تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في إثيوبيا "والتأثير الإيجابي الذي سيحدثه التنفيذ الكامل من قبل جميع الأطراف للاتفاقيات الموقعة في بريتوريا ونيروبي على تعافي إثيوبيا.//انتهى//23:44ت م0207