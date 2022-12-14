جدة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, جناح سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز المشارك في معرض جدة للكتاب.ويتناول الجناح الذي يُشرف عليه مركز توثيق سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز, جوانب من سيرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله - وعرض نماذج من المقتنيات الخاصة بالملك عبدالله بن عبدالعزيز، وكذلك نماذج من النشر الرقمي لمنتجات المركز على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به، والتعريف بالمكتبة الرقمية للمركز، وما تحويه من الكتب والمقالات والصور والوثائق والفيديوهات ونحوها.كما زار الأمير خالد الفيصل جناح المكتبة الرقمية لسموه, والتي تحكي سيرته ومسيرته، وأعماله ونتاجه في جميع المجالات بالكلمة والصوت والصورة، والمحطات العملية، ومبادراته على المستوى المحلي والعربي والإقليمي، ومقولاته وما كتبته أبرز الشخصيات عنه، بالإضافة إلى الأعمال الشعرية والمؤلفات.// انتهى //00:06ت م0001