الدوحة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسواصل المنتخب الفرنسي لكرة القدم مسيرته للدفاع عن لقبه، بعدما تأهل إلى المباراة النهائية ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، بعد فوزه على نظيره المغربي 2-0 في الدور نصف النهائي، في اللقاء الذي جرى بينهما اليوم على ملعب البيت بمدينة الخور.وسجل اللاعب ثيو هيرنانديز الهدف الأول عند الدقيقة 5، وأضاف زميله راندال كولو الهدف الثاني عند الدقيقة 79.وسيخوض المنتخب الفرنسي الساعي لحصد اللقب العالمي للمرة الثانية تواليًا، ومعادلة الرقم المسجل باسم إيطاليا 1934، 1938 والبرازيل 1958 و1962، موعداً يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية على ملعب لوسيل مع الأرجنتين التي تأهلت أمس بفوزها على كرواتيا بنتيجة 3-0.وسيلعب المنتخب المغربي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ضد كرواتيا يوم السبت.// انتهى //00:13ت م0003