نيويورك 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية انخفاضاً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 142.29 نقطة إلى 0.42% ليغلق عند 33966.35 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500، منخفضاً 24.33 نقطة إلى 0.61% بواقع 3995.32 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع تراجعاً عند 85.92 نقطة إلى 0.76% بواقع 11170.89 نقطة.// انتهى //00:42ت م0005