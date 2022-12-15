واشنطن 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن اليوم الرئيس الغاني نانا أدو دانكوا أكوفو-أدو، وذلك على هامش قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا.وناقش الجانبان التعاون الثنائي بين البلدين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى جانب بحث الالتزام المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار والديمقراطية والأمن في غرب أفريقيا.// انتهى //02:03ت م0007