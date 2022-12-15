جيزان 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسعقد مجلس إدارة شركة "ألوف التنمية " التابعة لأمانة منطقة جازان، اجتماعه الدوري الثاني برئاسة أمين المنطقة رئيس المجلس المهندس يحي بن جابر الغزواني ، بحضور أعضاء المجلس.وجرى خلال الإجتماع مناقشة بنود الموافقة على خطة العمل المقدمة من الوزارة وجدولة أعمال المجلس، وآلية تمويل وحوكمة عمل الشركة في تنفيذ مشاريعها التنموية والاستثمارية في المنطقة بما يسهم في رفع جودة الخدمات البلدية المُقدّمة بالشراكة مع القطاع الخاص، والإسهام في تعزيز التنمية العمرانية، ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين جودة الخدمات البلدية وفقًا لإستراتيجيات تطوير المنطقة.يذكر أن الشركة تستهدف عدداً من المهام في التنمية والاستثمار ‏ وتحقيق التوازن العمراني في المنطقة، ‏ومشاركة القطاع الخاص للقيام بمشروعات عمرانية واقتصادية وتعليمية ‏وترفيهية ومشروعات النقل العام، مع تحقيق نمو مستمر لعوائد ربحية ‏لنشاطات الشركة.// انتهى //02:25ت م0009