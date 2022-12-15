القدس 21 جمادي الأولى 1444هـ الموافق 15ديسمبر 2022م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم على صدر صفحاتها الأولى تأكيدات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بأن حماية ورعاية المقدسات في القدس "واجب ديني وتاريخي".كما ركزت على عمليات الهدم المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك التصعيد بحق الفلسطينيين، والحفريات الإسرائيلية الخطيرة في محيط الحرم الإبراهيمي بالخليل.وتحدثت صحف الخميس عن التحركات الفلسطينية من أجل إظهار معاناة الأسرى المرضى داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة التوقف عن سياسة الإهمال الطبي .وسلطت صحف فلسطين الضوء على تحذير لرئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من "مستوى هائل من المعاناة" ينتظر العالم في عام 2023 مع انتشار المجاعة، لافتة النظر أن أسعار الغذاء لن تكون مرتفعة فحسب، بل ببساطة لن تكون متاحة بالكميات نفسها، بسبب نقص الأسمدة، ومجددًا بسبب تأثير تغير المناخ .وتحدثت عن مشاركة سلطة جودة البيئة الفلسطينية في منتدى الشباب للعمل المناخي في روما من خلال تقديم أوراق بحثية حول تغير المناخ في مجالي التكيف والتخفيف من آثاره، والمنظم من قبل وزارة الخارجية الإيطالية، وممثلية المفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية واختيار الورقتين العلميتين المقدمتين من باحثتين فلسطينيتين، من قبل لجنة تحكيم من الخبراء الدوليين من بين 500 باحث وباحثة على مستوى العالم.// انتهى //07:13ت م0014