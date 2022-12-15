تايوان 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر الساحل الشرقي لتايوان اليوم ، وقد شعر بالهزة سكان العاصمة تايبيه.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن معهد الأرصاد الجوية في تايوان قوله إنّ الزلزال وقع بعيد الساعة 12:00 ظهراً، محدّداً مركزه على بُعد حوالى 30 كلم قبالة سواحل مقاطعة هالين، وعلى عمق 6 كيلومترات فقط عن سطح البحر.ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.// انتهى //08:59ت م0018