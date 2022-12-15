عام / زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب تايوان
الخميس 1444/5/21 هـ الموافق 2022/12/15 م واس
تايوان 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واس
ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات على مقياس ريختر الساحل الشرقي لتايوان اليوم ، وقد شعر بالهزة سكان العاصمة تايبيه.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن معهد الأرصاد الجوية في تايوان قوله إنّ الزلزال وقع بعيد الساعة 12:00 ظهراً، محدّداً مركزه على بُعد حوالى 30 كلم قبالة سواحل مقاطعة هالين، وعلى عمق 6 كيلومترات فقط عن سطح البحر.
ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية من جراء الزلزال.
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