القدس المحتلة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 11 فلسطينياً خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني باعتقال الاحتلال لفلسطينيين خلال اقتحام مخيم عسكر بمدينة نابلس،وحاصرت أحد المنازل وسط إطلاق نار على المنازل الفلسطينية، وقد اعتدت تلك القوات على شابين فلسطينيين أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما أدى إلى إصابتهما بجروح وفق ما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني .وفي مدينة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين، خلال اقتحام عشرات الآليات العسكرية لبلدة بيت أمر، ومداهمة منازل الفلسطينيين، كما اعتقلت تلك القوات خلال اقتحامها لبلدة يعبد بجنين شاباً فلسطينياً بعد محاصرة أحد المنازل في البلدة .// انتهى //09:16ت م0019