الرياض 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واساجتمع معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر الوزارة في الرياض، مع وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، والوفد المرافق له.وخلال الاجتماع، استعرض معالي نائب وزير الخارجية جهود المملكة في مكافحة الإرهاب المحلية والعالمية. كما ناقش الجانبان أوجه التعاون الثنائي بين المملكة والأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //09:43ت م0020