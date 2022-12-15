الرباط 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بمشاركة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، في أعمال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا، التي تنعقد بواشنطن لبحث تعزيز التعاون بين الطرفين في العديد من القضايا الكبرى.وتناقلت صحف الرباط دعوة ممثل الأمين العام لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي لجميع الأطراف في ليبيا إلى جعل سنة 2023 عام استقرار وسلام ونمو اقتصادي.وأخبرت الصحف عن مقتل أكثر من 140 شخصا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية بعدة أحياء في كينشاسا.ونشرت خبر إخفاق وزراء الطاقة الأوروبيين في التوصل إلى توافق على إحداث آلية لتحديد سقف لأسعار الغاز، سعيا إلى التخفيف من وطأة أزمة الطاقة.وتناولت صحف المغرب إطلاق منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، نداء للحصول على 2.6 مليار دولار لتلبية احتياجات الأطفال المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.// انتهى //09:55ت م0021