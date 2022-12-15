لندن 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واستراجعت أسعار الذهب بما يقارب واحد في المئة اليوم، بعد تصريحات بشأن رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة العام المقبل.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9 في المئة، ليصل سعره إلى 1791.23 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 05:50 بتوقيت جرينتش، في حين نزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.9 في المئة مسجلة 1802.10 دولارًا للأوقية.وهبطت الفضة بنسبة 2.7 في المئة، لتصل إلى 23.24 دولارًا للأوقية، وخسر البلاتين ما نسبته 1.1 في المئة، ليسجل 1017.25 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 0.7 في المئة، ليصل إلى 1903.18 دولارات.// انتهى //10:10ت م0023