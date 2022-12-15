حائل 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسأقام ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس على ميدانه حفل سباقه الثامن لموسم سباقات العام الحالي 2022 م.وتكون السباق من خمسة أشواط خُصص الشوط الأول للدرجة لم تربح، والثاني لمفتوح الدرجات، فيما خصص الثالث من الدرجة الأولى حتى الثالثة، أما الرابع فخصص لمفتوح أفراس، في حين خصص الشوط الخامس مفتوح أفراس .وحقق الجواد "عز فهد" المركز الأول في الشوط الأول للمالك راجح هندي الشلاقي والمدرب ناهي هندي الشلاقي ، والخيال خالد الشرار، وفي الشوط الثاني جاء الجواد "شوكان "للمالك محمد فهد البقعاوي، والمدرب بندر ناصر الدهيش والخيال توفيق الخضير في المركز الأول ، فيما انتزع صدارة الشوط الثالث الجواد "أكرمان" للمالك والمدرب محمد راشد العبيد والخيال عبدالعزيز الصائغ ، بينما حصلت في سباق الشوط الرابع الفرس "بعايد" للمالك إسطبل الشوير والمدرب ناصر القحطاني والخيال البراء المحيميدي على المركز الأول.أما الشوط الخامس فحصل الجواد "تعميم" للمالك سعود مسير القاسم والمدرب عبدالله حمد المذعور والخيال محمد زكريا على المركز الأول.وفي نهاية الحفل سلم مدير عام ميدان فروسية منطقة حائل بندر بن حسن التبيناوي الجوائز والكؤوس للفائزين.// انتهى //10:14ت م0024