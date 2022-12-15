الرياض 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022م واسأدخلت الصحة 68 سيارة جديدة لقافلة مستفيدي الرعاية الصحية المنزلية في المناطق والمحافظات والتجمعات الصحية ليصل عددها 551 سيارة في سبيل تقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية الذي يعد واحداً من أبرز البرامج الخدمية النوعية التي تقدمها وزارة الصحة.وأكدت الصحة أنها نفّذت (881917) زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال 516 فريقاً من العام الحالي 2022م ، استفاد منها 66384 مريضاً ، وتم إيصال الأدوية للمستفيدين في 516 رحلة من خلال تنفيذ رحلات توصيل أدوية ومستلزمات المرضى في منازلهم خلال نفس الفترة.يذكر أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.تجدر الإشارة إلى أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل إرتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب والقساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية والخدمات الاجتماعية ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض ورعاية المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والإجتماعية ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض.// انتهى //10:19ت م0026