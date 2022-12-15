ينبع 21 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 15 ديسمبر 2022م واسدشنت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي أمس ، انطلاق أعمال ملتقى "عطاء وطن" والمعرض المصاحب له ، والذي نظمتهُ إدارة التعليم بالمحافظة على مسرح الثانوية الثانية بينبع الصناعية، بمشاركة عدد من الأكاديميات والمشرفات التربويات والطالبات.وأكدت الفايدي، أن العمل التطوعي يجمعُ الطاقات المهدرة، ويسخِّرُها لخدمة البناء والتنمية الاقتصادية من خلال المؤسّسات والمنظمات والهيئات الخيرية وتنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، ودعم جهود الدولة والتكامل مع القطاعات الأخرى لتنمية المجتمع.وتضمنت أعمال الملتقى على عدد من أوراق عمل ومبادرات منها مبادرة " نبدع ونصمم لأصحاب الهمم "، ومبادرة " ندى الخير التطوعية "، والتطوع من الاستقطاب للتمكين، وقصة نجاح متطوعة، وعرض تعريفي "اكتشف .. اقتنص .. شارك" ، ومبادرة "مدرستي وطن وعطاء"، وبناء فرق العمل التطوعية في الميدان التربوي، وعروض تثقيفية لنقل التجارب ، ومحاضرة بعنوان "أحب الناس أنفعهم للناس" .وقد اشتمل المعرض المصاحب على أعمال ومشاركات أقسام الإدارة ومدارس تعليم المحافظة، والتي تهدف في مجملها إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية المجتمعية.// انتهى //10:24ت م0027