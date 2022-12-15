إسلام آباد 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم، زيارة رئيس طاجيكستان إمام علي رحمان إلى باكستان، وتوقيع البلدين على اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.واهتمت بتأكيد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف رغبة بلاده في إنشاء خطوط ربط للطاقة والسكك الحديدية والطرق مع جمهوريات آسيا الوسطى؛ لتنمية وتقدم وازدهار المنطقة.وأخبرت صحف إسلام آباد عن قيام وفد برلماني من ليبيا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بزيارة إلى باكستان.وأشارت إلى عزم السلطات الباكستانية على ملاحقة العناصر المتورطة في تهريب العملة الأجنبية من باكستان عبر قنوات غير رسمية.وفي الشأن الأمني أخبرت صحف الخميس عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين بجروح، جراء انفجار وقع أمس في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان.وتناقلت أنباء مطالبة الصين من مواطنيها بمغادرة أفغانستان بعد هجوم منسق من تنظيم "داعش" الإرهابي استهدف فندقًا في العاصمة كابل.// انتهى //10:26ت م0028