مكة المكرمة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واستقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدماتها لاستقبال أبناء قاصدي المسجد الحرام من المعتمرين والمصلين من خلال (إدارة خدمة الزائر الصغير)، ضمن مبادرة "اجتماعي"؛ لتعليمهم صفة الصلاة، وتوزيع أساور معصم اليد عليهم، والرموز الإرشادية لتفادي ضياعهم أثناء الازدحام في المسجد الحرام.وأوضح مدير إدارة خدمة الزائر الصغير فهد بن سالم الحتيرشي أن الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية تهتم بالقاصد الصغير وإثراء تجربة ضيف الرحمن في المسجد الحرام، وتوعيتهم واطلاعهم على الخدمات المقدمة لهم وفق خطة الرئاسة التطويرية (2024) في الاحتفاء بالقاصدين وإثراء تجربتهم وتوزيع الأساور في معصم اليد لتفادي ضياعهم، موضحًا فيها رقم جوال ولي أمره أو المرافق معه؛ لسرعة الوصول لهم أثناء الازدحام، وتقديم الرموز الإرشادية لمعرفة المواقع المكانية، والمرافق العامة داخل المسجد الحرام./ انتهى /10:38ت م0029