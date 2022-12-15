الخرطوم 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تأكيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان بأن هناك نقاطاً تم طرحها نرى أنّه يُمكن أن تُساعد على حل التعقيدات السياسية الراهنة، مشيراً إلى أنّ الاتفاق السياسي إطاريٌّ يُصب في مصلحة كل السُّودانيين.وركزت على إطلاق الأمم المتحدة والحكومة السودانية أمس، في الخرطوم خطة الاستجابة الإنسانية للسودان للعام 2023، للحصول على 1.7 مليار دولار؛ لتلبية الاحتياجات العاجلة والحاسمة لــ 12.5 مليوناً من الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر في السودان.ونقلت صحف الخميس عن الناطق باسم الآلية الثلاثية وممثل الاتحاد الأفريقي بالسودان محمد بلعيش أن هنالك بارقة أمل للخروج من الأزمة في السودان، مشيراً إلى أن المكون العسكري قدم تنازلات واختار العودة للثكنات.ولفتت الانتباه إلى تقديم بعثة الاتحاد الأوروبي في الخرطوم حزمة بقيمة 15 مليون يورو، يُخصص لحماية حقوق الإنسان وتعزيزحقوق الإنسان وسيادة القانون والانتقال الديمقراطي.وأولت صحف السودان اهتمامها بتنظيم منظمة الهجرة الدولية بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء في السودان وشركاء الإحصاء الوطني أمس، ورشة عمل الشركاء الفاعلين لتطوير ملف الهجرة في السودان.// انتهى //10:43ت م0030