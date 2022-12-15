الرياض 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسأعلنت شركة "روشن"، عن توقيع اتفاقية تقوم بموجبها الشركة العقارية ببناء فلل ضمن مشروع "سدرة " السكني الواقع في الرياض بقيمة 323.7 مليون ريال، وأعلنت عن شرائها قطعة أرض بقيمة 142 مليون ريال في وقت مبكر من هذا العام لاستخدامها في أعمال التطوير والتشييد عبر إنشاء مجتمعات متنوعة، لتطوير شمال مدينة الرياض.وقال الرئيس التنفيذي لشركة روشن ديفيد جروفر:" تعد الشراكات الإستراتيجية إحدى الركائز المهمة لتحقيق أهداف شركتنا ومن هذا المنطلق جاءت اتفاقيتنا مع شركة العقارية لنتمكن من تحقيق الهدف المتمثل في تعزيز الجهود الحكومية الرامية لزيادة ملكية الأفراد للمساكن وتطوير القطاع العقاري الوطني".وبين أن "روشن" أسهمت في توفير نمط حياة مختلف محلياً من خلال الشراكات الإستراتيجية التي أبرمتها مع كبريات الجهات الاستشارية وشركات المقاولات والمقاولين والموردين، مؤكدًا أن عملاءها سينالون أفضل المنتجات والخدمات، يساندها في ذلك برنامج الشراكة الشامل الخاص بها، الذي يقوم على تعزيز الاقتصاد والقطاع العقاري الوطني من خلال تأمين فرص الاستثمار، وتطوير سلاسل التوريد وخلق المزيد من فرص العمل.بدوره، نوه الرئيس التنفيذي لشركة العقارية إبراهيم بن محمد العلوان بالتوقيع على هذه الاتفاقية، مبينًا أن الشراكات الإستراتيجية تعد من أهم العوامل التي تسهم في تحقيق النمو والتطور للجميع، وخاصة في المجال العقاري.يذكر أن مشروع "سدرة " السكني يعد أول مشروع تنجزه شركة روشن في المملكة، وتقوم بتسليمه قبل التاريخ المحدد له، ومن المقرر أن يؤوي المشروع عند اكتماله 130 ألف ساكن ضمن الأحياء السكنية التي يضمها بما تشتمل عليه من خدمات وبنية تحتية تعزز من أسلوب الحياة الراقي والمتوازن الذي يحقق جميع الاحتياجات لقاطنيه كمسارات مشي الأفراد والطرق المخصصة للدراجات الهوائية والمتنزهات والمراكز الرياضية والتعليمية والتجارية، والمقاهي، والمطاعم، والمساجد.وضمت اتفاقية البيع والشراء، شركتين رائدتين في القطاع العقاري في المملكة، وهما شركة روشن، والشركة العقارية السعودية "روشن" وهي شركة تطوير عقاري وطنية، تابعة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، تعمل على تعزيز جودة حياة المواطنين، من خلال تصميم وتطوير الأحياء السكنية بمعايير عالية الجودة، وفق تصاميم حضرية حديثة مستلهمة من التراث السعودي الأصيل، تتناسب مع تطلعات المجتمع السعودي، كما تدعم جهود الحكومة في زيادة نسبة تملّك الوحدات السكنية، حيث تعمل "روشن" كمطور عقاري ومشغّل رئيسي في مجموعة واسعة من فئات الأصول، والاستفادة من الأراضي بنظام حق الانتفاع، بما في ذلك المرافق السكنية، ومنافذ البيع بالتجزئة، والمرافق التجارية، ومرافق الضيافة، والمرافق العامة، وتواصل "روشن" نشر رؤيتها داخل المملكة من خلال تطوير مجتمعاتها السكنية، حيث قامت بإطلاق مشروع "العروس"، ثاني مجتمعاتها السكنية في شمال جدة، وذلك بعد نجاح إطلاق أولى مشاريعها السكنية في الرياض، مشروع "سدرة".وتعتزم "روشن" تطوير المزيد من المجتمعات السكنية في جميع أنحاء المملكة، بما في ذلك في الخرج، والهفوف، والقطيف، ومكة المكرمة، وأبها. أما الشركة العقارية فهي عبارة عن شركة مساهمة عامة مملوكة بغالبية أسهمها من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وقد تخصصت منذ انطلاقتها في عام 1976 في تطوير وإدارة المشاريع العقارية والسكنية المختلفة وطرحها للبيع والتأجير، علاوة على أعمال المقاولات والبناء، وإنتاج وشراء وبيع وتأجير المواد واللوازم التي تتعلق بأعمال المقاولات والتشييد.// انتهى //11:12ت م0036