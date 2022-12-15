الأحساء 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واستفقّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء أمس، مركز أم أثلة التابع للمحافظة، وذلك ضمن زياراته لمراكز المحافظة، وقد كان في استقبال سموه رئيس المركز راشد بن زيد بن راشد بن انديله وعدد من الأهالي.وأكد سموّه أن مثل هذه الزيارات التفقدية تأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة - حفظهما الله - لتلمّس احتياجات أهالي المراكز بالمحافظة عن قرب، ناقلاً تحيات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه - حفظهما الله-.من جانبه أشاد رئيس المركز بزيارة سمو محافظ الأحساء واطلاعه على المركز واحتياجه .// انتهى //11:22ت م0038