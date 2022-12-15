عرعر 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسفعلت صحة الحدود الشمالية ممثلة بمجمع إرادة والصحة النفسية بعرعر أمس، أول عيادة نفسية بمركز صحي العزيزية، حيث تهدف إلى تقديم الاستشارات النفسية، وتحسين الحالة الصحية للمرضى، وتوفير خدمات الإرشاد النفسي، وتسهيل الوصول للخدمات النفسية بالمنطقة.وأوضح المجمع أنه سيتم تفعيل عيادة نفسية في مركز جنوب الفيصلية، مبينا أنه يُمكن الحصول على موعد للعيادة النفسية في المراكز الصحية، عن طريق برنامج " موعد" .// انتهى //11:25ت م0040