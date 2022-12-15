سكاكا 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة القريات المعين حديثاً الشيخ معاذ بن مشبب القحطاني .ونوّه سموّه خلال الاستقبال بما شهدته مرافق القضاء من نقلات نوعية، وقفزات تقنية يأتي في مقدمته نظام ناجز الإلكتروني الذي يقدم خدمة سريعة وميسرة للمواطنين والمقيمين ويوفر الوقت والجهد، في ظل الدعم السخي والكريم من القيادة الرشيدة -أيدها الله-.، متمنياً سموه للشيخ القحطاني التوفيق في مهام عمله.// انتهى //11:30ت م0041