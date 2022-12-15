الرياض 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن محمد بن عبدالعزيز رئيس الاتحاد السعودي للكريكيت أمس، اللاعب الدولي كيفن بيترسن.وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث عن إستراتيجية الاتحاد، وأساليب تطوير اللعبة في المملكة، إضافةً لمناقشة سبل بناء جيل رياضي يتفوق إقليمياً وعالمياً في اللعبة، إلى جانب إنشاء أكاديميات ومشروعات بنى تحتية، إضافةً لإقامة دوري محلي يكون في مصاف الدوريات العالمية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.وقام سمو الأمير سعود بن مشعل باصطحاب الضيف لزيارة مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، وكذلك حي الطريف في الدرعية .من جانبه أشاد اللاعب كيفن بيترسن بالشعبية الكبيرة التي تحظى بها لعبة الكريكيت في المملكة، وبجهود الاتحاد في نشر اللعبة .// انتهى //11:35ت م0042