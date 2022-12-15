تونس 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، على اللقاء الذي جمع الرئيس التونسي قيس سعيّد بوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، وذلك في إطار مشاركة الرئيس التونسي في قمة قادة الولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا.وتحدثت عن مقتل جندي أيرلندي من بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان عندما تعرضت قافلة مكونة من مركبتين مدرعتين، تقل ثمانية جنود وكانت متجهة صوب بيروت إلى حادث.وعرجت صحف الخميس على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى عمليات الهدم المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية، وكذلك التصعيد بحق الفلسطينيين، والحفريات الإسرائيلية الخطيرة في محيط الحرم الإبراهيمي بالخليل.وكتبت صحف تونس عن مقتل شخصين عقب مرور عاصفة قوية في الغرب الأوسط وجنوب الولايات المتحدة.// انتهى //11:39ت م0043