بريدة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واساستقبلت العيادات الخارجية للكبار والأطفال في مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بمنطقة القصيم 41598 مريضاً خلال الأشهر العشرة الماضية (يناير- أكتوبر) من هذا العام 2022 م، من جميع محافظات المنطقة وخارجها من المواطنين والمقيمين.وبيّن تجمع القصيم الصحي أن عدد المرضى المراجعين لعيادات الكبار بالمركز بلغ أكثر من 35507 مراجعين، في حين كان عدد المستفيدين من خدمات عيادات الأطفال 6091 مستفيداً، قدمت لهم كافة الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة بحسب مقتضيات وتشخيص الحالات المرضية.وأبان أن مركز القلب بالقصيم يعد أحد أهم وأبرز المراكز المتميزة المختصة في طب وجراحة القلب على مستوى المملكة، حيث تتوافر فيه كوادر طبية وفنية مؤهلة وطواقم إدارية نوعية أسهمت في تميز الخدمات الصحية والطبية المقدمة لجميع المستفيدين من خدمات المركز.وأكد التجمع أن المركز يخدم جميع مرضى القلب ومرضى سيولة الدم والأمراض القلبية المزمنة من فئة الكبار، كما يستقبل مرضى القلب من الأطفال وحديثي الولادة، وغيرها من الأمراض القلبية العادية والطارئة التي تحتاج للعناية الصحية الخاصة أو التدخل الجراحي العاجل.// انتهى //11:40ت م0045