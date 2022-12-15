الرياض 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسأقام مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي ورشة عمل في دولة الكويت لتطوير حلقات البرنامج الشهير "سلامتك" في نسخته الجديدة لعام 2023م والتي ستقدم بطابع كرتوني، حيث تم خلال الورشة مناقشة سيناريو عدة حلقات تحت عنوان "صعوبات التعلم و الإسعافات الأولية".وتأتي إقامة هذه الورشة تحقيقاً لأهداف مجلس الصحة الخليجي في إطار رفع الوعي في المجتمعات الخليجية، حيث تهدف الورشة إلى طرح مواضيع صحة الطفل بصورة شاملة تتضمن آراء مختصين في عدة مجالات وذلك للخروج بتوصيات لتطوير سيناريو الحلقات قبل إنتاجها ولضمان شموليتها على كافة الرسائل التوعوية.يذكر أنّ هذه الورشة تعد الرابعة حيث سبقتها ورشة عمل لحلقات ومواضيع مختلفة كانت في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.// انتهى //11:45ت م0046