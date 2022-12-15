الجزائر 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسسلطت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم الضوء على مشاركة رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن أمس في اجتماعات القمة الأمريكية الأفريقية بواشنطن، ومباحثاته مع كاتبة الدولة الأمريكية للتجارة جينا رايموندو، مشيرةً إلى اتفاق الجانبين على تكثيف التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.وأخبرت عن بداية العد التنازلي للانتخابات البرلمانية في تونس والمقرر إجراؤها يوم السبت المقبل، مشيرةً إلى دخول البلاد في فترة الصمت الانتخابي بعد انتهاء المترشحين من الحملة الانتخابية التي دامت أسبوعين، تاركين المجال للناخبين لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب الجديد.وتطرقت صحف إلى توقعات مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي أمس بجنيف، أن يظل فيروس كوفيد-19 وجدري القردة حالتي طوارئ صحيتين عالميتين في عام 2023، داعياً إلى الاستفادة من دروس جائحة كوفيد-19 والاستجابة بسرعة حين يتفشى بشكل مفاجئ مرض معد.// انتهى //12:02ت م0049