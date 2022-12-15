بغداد 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم استعداد البصرة لاستضافة بطولة خليجي 25 التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل.وعرضت تصريحات رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بشأن تصميم القوات الأمنية على تثبيت الاستقرار في البلاد.وتطرقت صحف بغداد إلى معاودة تنظيم داعش لنشاطه الإرهابي بتفجير عبوة ناسفة في محيط العاصمة بغداد مما أدّى إلى سقوط عدد من الضحايا العسكريين.وتناولت إعلان المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة يونامي استعدادها للوساطة بين بغداد وأنقرة بملف المياه.وسلطت صحف الخميس الضوء على إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي تبنيها قصف مقاتلاتها الجوية لشاحنات على الحدود العراقية- السورية.رياضياً عبرت صحف العراق عن حسرتها لخسارة منتخب المغرب أمام نظيره الفرنسي في نصف نهائي مونديال كأس العالم.// انتهى //12:07ت م0051