القاهرة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش زيارته الحالية لواشنطن للمشاركة في القمة الأمريكية الأفريقية.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان له أنه جري تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول مجمل القضايا الأفريقية في ضوء القمة "الأمريكية الأفريقية" الحالية فضلاً عن مناقشة القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة قضية سد النهضة الإثيوبي.// انتهى //13:01ت م0061