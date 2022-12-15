القدس المحتلة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واساقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي جددت عمليات الاقتحام لأحياء العيسوية والطور في القدس المحتلة.وأفاد مركز وادي حلوة في سلوان أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة سلوان واعتدت على الشبان الفلسطينيين، ترافق مع ذلك اقتحام مخيم شفاط بالقدس، وتنفيذ عمليات دهم واسعة للمنازل الفلسطينية أطلقت خلالها القنابل الغازية، وأغلقت الشوارع المؤدية إلى المخيم.// انتهى //13:02ت م0062