الطائف 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسنجح فريق طبي في إعادة السمع لمريضين في محافظة الطائف عن طريق العلاج بالاكسجين بعد معاناة دامت خمس سنوات لكليهما تكللت ولله الحمد بالنجاح.وبينت صحة الطائف أن الفريق الطبي استقبل في مجمع الملك فيصل الطبي في المحافظة حالتين مرضية تعانيان من ضعف سمعي حسي عصبي مفاجئ تسبب بفقد السمع لهما، الأولى لمريض استمرت لمدة (شهرين) والحالة الثانية لمريضة استمر انقطاع السمع عنها (3 أشهر) وبعد إجراء الفحوصات الأولية والأشعة المخبرية لهما ، وعمل إختبار ضغط الأذن، وفحص السمع بالنغمات النقية، بالإضافة إلى إختبار تمييز الكلام، حيث تقرر تحويلهم لعيادات العلاج بالأكسجين لمتابعة العلاج، وعاد السمع لهم ولله الحمد.وأكدت أن علاج الحالات بالأكسجين تختص بعلاج حالات القدم السكري، وحالات ضعف السمع، وحالات الحروق ورقع الجلد والغرغرينا وحالات التسمم بأول أكسيد الكربون.وبينت أن حالات فقدان السمع المفاجئ تكون فيها نسبة الإستجابة للشفاء في حال إكتشافها المبكر عالية جداً ، فيما يؤدي التأخر في الكشف العلاجي إلى عدم تحسن الحالة بطريقة سريعة .يذكر أن مجمع الملك فيصل أجرى خلال النصف الثاني من العام الحالي 2022م (7331)عملية في مختلف التخصصات، فيما استقبلت العيادات الخارجية 97498 مراجعاً .// انتهى //13:04ت م0064