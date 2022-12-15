مكة المكرمة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسحصلت صحة مكة المكرمة على جائزة التطوع الصحي 2022م من وزارة الصحة، نظير جهودها المتميزة لتحقيق رؤية المملكة 2030.وأكّدت صحة مكة المكرمة تسخير كافة طاقتها وإمكانياتها الخدمية، لتقديم أجود الخدمات الصحية التي تساهم في رفع مستوى وجودة الخدمة، لتحقيق رؤية المملكة 2030 الطموحة، بالإضافة إلى دعمها للعمل التطوعي الصحي، وتعزيز ثقافة التطوع في المجتمع، من خلال البرامج والمبادرات والفرق التطوعية.// انتهى //13:05ت م0065