الرياض 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واستستضيف جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بطولة كرة الطائرة للموسم الثالث للطالبات، والتي تقام خلال الفترة من 14 - 17 ديسمبر ٢٠٢٢م في صالات نادي الجامعة برعاية معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان .ويشارك في البطولة التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية 12 فريقًا من الجامعات السعودية، بهدف تأهيل الطالبات للمشاركة في جميع البطولات الرياضية تحت مظلة الاتحاد، وتأسيس منظومة صحية ذات أسلوب مبتكر تعتمد على التكامل بين قطاعات الجامعة كافة، والاستثمار الأمثل للإمكانات والموارد كافة في تعزيز الوعي الصحي والرياضي.// انتهى //13:17ت م0066