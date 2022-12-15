القاهرة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسأكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حرص بلاده على دعم شراكتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة، خاصة ما يتعلق بالشق العسكري والأمني.جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري مع وزير الدفاع الأمريكي أوستن لويد، بمقر البنتاجون في واشنطن.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان له، بأنه تم التوافق بين الجانبين على الاستمرار في تعزيز العلاقات العسكرية بوصفها صلب الشراكة الإستراتيجية بين البلدين وتدعم مسؤوليتهما وجهودهما المشتركة تجاه استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.// انتهى //13:20ت م0067