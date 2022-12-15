تبوك 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في مكتبه بالإمارة اليوم، توقيع (11) عقداً لمشروعات خدمية وتنموية بمدينة تبوك بين أمانة المنطقة وعددٍ من الشركات المنفذة بقيمة إجمالية تجاوزت 121 مليون ريال، بحضور أمين منطقة تبوك المهندس حسام بن موفق اليوسف, ومسؤولي الشركات المنفذة.واستمع سموّه لشرحٍ من أمين المنطقة عنما ستضيفه المشروعات المستقبلية من دعم لمسيرة التنمية الشاملة في المملكة، وتواكب النمو والتوسع العمراني الذي تشهده المدينة من خلال توفير الخدمات البلدية وتطوير البنية التحتية مما يسهم في ازدهار المدينة وتحسين جودة الحياة.وشملت العقود التي تم توقيعها (4) مشروعات لسفلتة الشوارع الرئيسية بأحياء (النخيل وغرناطة والقدس والتعاون والياسمين وجزء من حي الصفا) بتكلفة (61 مليون ريال), ومشروع آخر للسفلتة والأرصفة والإنارة بالمدينة بتكلفة (10 مليون ريال).كما شملت مشروعين لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بتكلفة (30 مليون ريال) بهدف تنفيذ خطوط لتصريف مياه الأمطار وسيتم من خلالها معالجة نقاط تجمع مياه الأمطار بعدد (3 نقاط كبيرة) و (72 نقطة متوسطة وصغيرة) في الأحياء الجنوبية، إضافة إلى توقيع عقود (4) مشاريع بتكلفة (20 مليون ريال) لتنفيذ أعمال صيانة الأرصفة والمرافق والإشراف على المشاريع.وأكّد سمو الأمير فهد بن سلطان أنّ هذه المشروعات تعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على تهيئة وتطوير البنية التحتية، وتوفير الخدمات الأساسية, مشيراً سموّه إلى دور هذه المشاريع في تعزيز الحراك التنموي بتبوك وخدمة سكانها.وحث سموّه مسؤولي الشركات المنفذة على مضاعفة الجهود لإنجاز المشروعات خلال المدة المقررة لها ووفق المعايير والمواصفات المطلوبة، مؤكداً أنّ المملكة ومنطقة تبوك خاصة، مقبلة على مشاريع كبرى ضمن رؤية المملكة 2030.// انتهى //13:20ت م0068