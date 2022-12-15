بريدة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسحقق تجمّع القصيم الصحي المركز الأول في "مؤشر السلامة الدوائية "على مستوى المملكة لشهر نوفمبر 2022م، وبنسبة نجاح وتميز إجمالية بلغت ٩٩.٣ ٪ كما حقق العلامة الكاملة في المؤشر 100% لعدد 19 مستشفى من واقع 20 مستشفى ومركز مختص بالتجمّع مدرج بالمؤشر.وأوضح التجمّع أن معايير ومتطلبات قياس مؤشر السلامة الدوائية تتضمن رصد البلاغات الدوائية، وتحليل الأسباب الجذرية والسبل التي تكفل ضمان سلامة المرضى بجميع أقسام المستشفى المختلفة من حيث وصف الأدوية والصرف، بالإضافة إلى تحضير الأدوية ومراقبة المريض بعد استخدام العقاقير الطبية داخل وخارج المستشفى، مؤكداً حرصه على تحقيق أعلى نسب مؤشرات القياس، من خلال تجويد ممكنات العمل داخل مختلف مكونات التجمع بصورة مستمرة، بهدف الوصول إلى تقديم خدمة صحية ونوعية ذات جودة عالية، تلبي رضى المستفيدين من الخدمة.يذكرأن صيدلية مستشفى الصحة النفسية بالقصيم حصلت مؤخراً على نسبة 100% في تقرير الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة للفترة من شهر " يناير حتى سبتمبر " من العام الحالي 2022 م، حيث كان للصيدلية الدور البارز خلال تطبيق معايير الجودة والتدخل الصيدلي المباشر، وهي المرة الثانية التي تحصل فيها منشآت التجمع على المركز الأول في مؤشر السلامة الدوائية على مستوى مناطق المملكة.// انتهى //13:22ت م0069