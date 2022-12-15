طريف 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسنظّم مكتب تعليم محافظة طريف اليوم "البرنامج التأهيلي للطلاب المستهدفين في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين" بمدرسة الإمام الترمذي لطلاب المستوى الأول والثاني، وذلك ضمن حزمة من البرامج التدريبية التي ينفذها المكتب خلال الفصل الدراسي الحالي.وتستهدف هذه البرامج الطلاب الموهوبين في المرحلة الثانوية، والمرشحين من مدارس المحافظة المجتازين لمقياس موهبة، بهدف رفع مستويات التأهيل العلمي للطلاب والطالبات، وتدعيم تلك المواهب بالبرامج عالية الجودة.ودعا تعليم طريف جميع الطلاب الموهوبين للاستفادة من هذه البرامج، لتعزيز قيم مهارات البحث والابتكار فيهم، ورسم خارطة طريق واضحة لبناء مستقبلهم.// انتهى //13:25ت م0070