المدينة المنورة 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسقدمت مراكز الرعاية العاجلة بتجمع المدينة المنورة الصحي خدمات طبية متكاملة لـ 86,261 مراجعاً خلال 30 يوماً من خلال 7 مراكز تعمل على مدار الساعة تم توزيعها حسب النطاق الجغرافي بالمنطقة .وبين التجمع أن مركز الدعيثة للرعاية العاجلة قد استقبل 19،592 مراجعاً، فيما تمكن مركز الهجرة للرعاية العاجلة من تقديم خدماته لـ 18،599 مراجعاً، وكان مركز مستشفى الميقات قد استقبل 7،798 مراجعاً .وأضاف تجمع المدينة الصحي أن الفرق الطبية بمركز وعيرة للرعاية العاجلة أسهمت بخدمة 14،369 مراجعاً، فيما استقبل مركز السميري بمحافظة ينبع 17،581 مراجعاً، ومركز المنشية بمحافظة العلا خدم 3،106 مراجعين ومركز مستشفى الأمير عبدالمحسن بالعلا استقبل 5،216 مراجعاً .وكان تجمع المدينة المنورة الصحي قد أطلق سبعة مراكز للرعاية العاجلة على مدار الساعة منتصف شهر يونيو من العام الجاري بهدف تقليص قوائم الانتظار بطوارئ المستشفيات وتقديم خدمات صحية بجودة عالية للحالات ذات الخطورة المتوسطة والبسيطة.وتعمل المراكز على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع من خلال عيادات طبية مجهزة وكوادر بشرية مؤهلة بالإضافة للخدمات المساندة الأخرى من أشعة ومختبر ووصفات دوائية.// انتهى //13:29ت م0071