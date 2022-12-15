الكويت 21 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 15 ديسمبر 2022 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام بمقدار 6ر39 نقطة، ما نسبته 54ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 82ر7350 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 6ر120 مليون سهم، بقيمة 9ر60 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 7325 صفقة نقدية.وتراجع مؤشر السوق الرئيسي، بنسبة 20ر0 في المئة، ما يعادل 18ر11 نقطة، ليبلغ مستوى 55ر5653 نقطة، من خلال تداول 3ر39 مليون سهم عبر تنفيذ 2111 صفقة نقدية بقيمة 2ر4 ملايين دينار.وهبط مؤشر السوق الأول 14ر51 نقطة، ليبلغ مستوى 73ر8176 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 62ر0 في المئة، من خلال تداول 3ر81 مليون سهم، عبر 5214 صفقة، بقيمة 7ر56 مليون دينار.ونزل مؤشر (رئيسي 50) بمقدار 7ر14 نقطة، ليصل إلى مستوى 29ر5804 نقاط، بنسبة تراجع بلغت 25ر0 في المئة، من خلال تداول 4ر31 مليون سهم، عبر 1474 صفقة نقدية، بقيمة 5ر3 ملايين دينار.// انتهى //13:34ت م0072